Новые ограничения движения введут на улицах Ростова-на-Дону с 16 июня

С середины июня в Ростове‑на‑Дону введут новые ограничения движения на нескольких улицах. Администрация города сообщила о предстоящих ограничениях, связанных с проведением строительных, монтажных и ремонтных работ.
С 16 июня по 20 декабря будет кратковременно перекрываться движение по переулку Семашко на участке от улицы Пушкинской до улицы Максима Горького — не более 4 часов на период погрузочно‑разгрузочных работ у дома № 61. Также вдоль строения № 61 по переулку Семашко ограничат остановку и стоянку транспортных средств.
С 16 июня по 1 августа полностью закроют движение по улице Павлодарской на участке от дома № 17 до створа дома № 25 — из‑за благоустройства территории и ремонта дороги.
Кроме того, с 17 июня по 1 сентября ограничат проезд по участку проспекта Ворошиловского от улицы Седова до площади Гагарина в связи с ремонтом автомобильной дороги.
Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты с учётом вводимых ограничений.