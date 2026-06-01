Новые ограничения движения введут на улицах Ростова-на-Дону с 16 июня

С 16 июня по 20 декабря будет кратковременно перекрываться движение по переулку Семашко на участке от улицы Пушкинской до улицы Максима Горького — не более 4 часов на период погрузочно‑разгрузочных работ у дома № 61. Также вдоль строения № 61 по переулку Семашко ограничат остановку и стоянку транспортных средств.