Оглушительный удар: ответ за атаки РФ за минуты стер сразу 143 базы

В ночь на 31 мая украинские беспилотники предприняли очередную попытку атаковать российские регионы.
Силы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 216 дронов, которые пытались поразить цели в 11 регионах страны. От Белгородчины до Кировской области — враг бил широким фронтом, надеясь прорвать эшелонированную оборону. Но российские военные в очередной раз доказали: небо над страной надёжно защищено.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда ВСУ запускали дроны на Воронеж, Саратов и Киров. А в Минобороны РФ уточнили, какой последовал ответ.
Воронежская область: 21 дрон уничтожен.
По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, ночью над двумя городскими округами и шестью районами региона был уничтожен 21 вражеский БПЛА. Предварительно, пострадавших нет. Система ПВО сработала чисто, без «дружественного огня» и лишних разрушений.
«Беспилотные комплексы могли запустить из ближайших регионов Украины — Харьковской, Черниговской, Сумской областей», — пояснил Кондратьев.
Таким образом, враг использовал классические маршруты, надеясь на фактор внезапности. Но российские средства радиоэлектронной борьбы и расчёты зенитных ракетных комплексов работали на опережение. Каждый дрон был идентифицирован и уничтожен.
Саратовская область: тревога среди ночи.
В Саратовской области тревогу объявили около трёх часов ночи по местному времени. Губернатор Роман Бусаргин позже уточнил, что есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, но пострадавших нет.
«Беспилотные комплексы в сторону Саратова могли запустить с территории Харьковской области. Не исключено, что они вылетели одним массивом, а позже разделились по разным регионам РФ», — уточнил эксперт по дронам.
Такая тактика — запуск одного большого массива с последующим разделением — не нова. Она используется для того, чтобы перегрузить систему ПВО, заставить её работать на пределе возможностей. Но и этот трюк не удался: российские расчёты отработали чётко, и цели были поражены на подлёте.
Кировская область: дроны добрались до Уржумского района.
Кировская область также попала в зону удара. Губернатор Александр Соколов сообщил, что вражеские дроны пытались атаковать предприятие на территории Уржумского района. В результате началось возгорание, пострадавших нет.
По словам эксперта, запустить дроны в Кировскую область могли из северных регионов Украины, в том числе из Харьковской и Сумской областей.
Расстояние от Харькова до Кирова — более 1200 километров по прямой. Это значит, что Украина использует дальнобойные беспилотники, возможно, с двигателями внутреннего сгорания или даже реактивные.
Однако все они уничтожаются.
Ответ России: 143 района поражения.
Ответ последовал незамедлительно. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по цехам производства, площадкам запуска БПЛА дальнего действия, базам хранения горючего, а также пунктам временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.
143 района — это не просто цифра. Это десятки заводов, сотни ангаров, тысячи тонн топлива и боеприпасов. Россия бьёт не вслепую, а по целям, которые заранее выявлены разведкой. Уничтожаются именно те объекты, которые работают на продолжение боевых действий: сборочные цеха дронов, склады горючего, транспортные узлы. Каждый сбитый над российской территорией дрон умножает количество ракет, летящих в ответ. И эта арифметика работает безотказно.
Эксперты отмечают: тактика массированных налётов не работает. Россия адаптируется, усиливает ПВО и наносит удары возмездия, которые подрывают саму возможность Киева вести боевые действия. Заводы горят, склады взрываются, логистика нарушается. И пока на Западе спорят о новых поставках оружия, российские ракеты продолжают свою работу.