Казахские ремесленники набирают популярность в Узбекистане

В последнее время в Узбекистане наблюдается оживленный спрос на изделия казахских ремесленников, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Мастера объясняют это широкой популяризацией национальной одежды во всем мире, передает «24.kz».

«Благодаря этому казахские ремесленники в Узбекистане получают возможность успешно развивать свое дело», — говорится в репортаже.

Оказалось, что в Ташкентской области немало казахских сел. Местные жители бережно сохраняют национальные традиции. Старшее поколение постоянно прививает молодежи уважение к культурным ценностям своего народа.

Кроме того, в Узбекистане сформировалась собственная школа казахского ремесленного искусства.

«Несмотря на то, что мы живем в Узбекистане, мы сохраняем казахские традиции и обычаи. Я изготавливаю различные подарки и атрибуты для торжеств и праздников», — поделилась трудовыми буднями мастер народных ремесел Айнур Матова.

Следуя принципу «Труд все победит», благодаря своему швейному мастерству женщина открыла и успешно развивает небольшой бизнес.

Ранее известный фотограф из Алматы опубликовал серию фотографий с прогулок по улицам Караганды и рассказал о монументальном искусстве этого города.