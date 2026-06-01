Казахские ремесленники набирают популярность в Узбекистане

Мастера объясняют это широкой популяризацией национальной одежды во всем мире, передает «24.kz».
«Благодаря этому казахские ремесленники в Узбекистане получают возможность успешно развивать свое дело», — говорится в репортаже.
Оказалось, что в Ташкентской области немало казахских сел. Местные жители бережно сохраняют национальные традиции. Старшее поколение постоянно прививает молодежи уважение к культурным ценностям своего народа.
Кроме того, в Узбекистане сформировалась собственная школа казахского ремесленного искусства.
«Несмотря на то, что мы живем в Узбекистане, мы сохраняем казахские традиции и обычаи. Я изготавливаю различные подарки и атрибуты для торжеств и праздников», — поделилась трудовыми буднями мастер народных ремесел Айнур Матова.
Следуя принципу «Труд все победит», благодаря своему швейному мастерству женщина открыла и успешно развивает небольшой бизнес.
