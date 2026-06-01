Некоторые банки начали cнижать проценты по депозитам в Казахстане

Депозиты казахстанцев растут. Недавно общая сумма на них достигла рекордных 28,5 трлн тенге. Однако ставки вознаграждения по тенговым вкладам постепенно снижаются. Как отмечает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), в мае сразу несколько банков снизили свои ставки вознаграждения: 2 банка — по несрочным депозитам; 1 банк — по срочным депозитам с правом пополнения; сразу 4 банка — по сберегательным депозитам с правом пополнения; 2 банка — по сберегательным депозитам без права пополнения.
Как изменились несрочные депозиты
Несрочные вклады на текущий момент являются самыми популярными у населения. Причина, по которой казахстанцы выбирают их, кроется в мягких условиях. С таких депозитов можно снимать деньги в любой момент без потери вознаграждения. В мае в этом секторе наблюдалась следующая картина: 1 банк снизил ставку до 14,4%; 1 банк снизил до 13,1%; 1 банк повысил ставку до 15%. По итогу в мае среднерыночная ставка по несрочным депозитам составила 15,2% (в январе было 15,3%).
Сейчас такие вклады можно открыть в 18 банках страны. Максимальная ставка равна 16,9%, а минимальная — 13,1%.
Как изменились срочные депозиты
Срочные депозиты являются компромиссным вариантом. У них выше проценты, чем у несрочных вкладов, но условия не такие жесткие, как у сберегательных. В мае 2026 года ставки по срочным депозитам с правом пополнения пересмотрел только 1 средний банк, понизив их до 15% для срока на 12 месяцев и до 6% — для депозитов на 2 года и больше.
Сейчас срочные вклады с правом пополнения можно открыть в 8 банках страны. Максимальная ставка достигает 20%, а минимальная — 5,1%. Вклады без права пополнения можно открыть только в одном банке под 10,6%.
Как изменились сберегательные депозиты
Сберегательные депозиты обрели популярность в 2025 году благодаря высоким процентным ставкам. Однако у них самые жесткие условия: средства с них нельзя снимать, пока не закончится договор, а если закрыть вклад раньше времени, то вознаграждение сгорит, а деньги банк вернет не сразу.
Сберегательные вклады делятся на те, что можно пополнять и те, что нельзя. В мае в этом сегменте произошли самые большие изменения. Ставки по сберегательным депозитам с правом пополнения изменились следующим образом:
1 банк — повысил до 20,0% (срок на 6 месяцев);
1 банк — повысил до 18,4% (3 месяца), понизил до 19,6% (6 месяцев);
1 банк — понизил до 14,4% и 15,6% (3−6 месяцев) и повысил до 16,1% (12 месяцев), 10,5% и 9,4% (24 месяцев и выше);
1 банк — понизил до 18% (3−6 месяцев);
1 банк — повысил до 20% (3 месяца) и 19% (6 месяцев), понизил до 15% (12 месяцев) и 6% (24 месяца).
Такие вклады можно открыть в 12 банках страны. Минимальная ставка в мае составила 5,1%, а максимальная — 20,5%.
У сберегательных депозитов без права пополнения положительной динамики в мае не было: 1 банк снизил ставку до 19% по вкладам на 6 месяцев; 1 банк снизил ставки по всем своим депозитам — минимальная стала 9% (24 месяца), а максимальная опустилась до 18,5% (6 месяцев).
Такие вклады открывают 14 казахстанских банков. В мае минимальная ставка вознаграждения составила 6,3%, а максимальная — 20,5%.
Заключение
Таким образом, в мае 2026 года банки действовали по-разному: кто-то ничего не менял, кто-то подправил отдельные ставки, а кто-то пересмотрел почти все. Однако общего направления не было, и это, как считают эксперты, говорит о том, что ставки депозитов достигли равновесия после активного роста в предыдущие месяцы.