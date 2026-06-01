За выходные в Красноярском крае потушили шесть лесных пожаров

За минувшие выходные в Красноярском крае специалисты Лесопожарного центра ликвидировали восемь пожаров на площади 12,3 га — очаги действовали в Енисейском, Абанском, Пойменском, Пировском лесничествах. Предварительно, причиной стали неосторожное обращение с огнем и грозы.
Сейчас в нашем регионе действует один лесной пожар на площади 3 га — деревья горят в Байкитском лесничестве. Угрозы населенным пунктам нет.
Тайгу продолжают патрулировать специалисты. При обнаружении возгорания в лесу нужно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.
Напомним, что в крае ввели особый противопожарный режим. Полный запрет на использование открытого огня наступил с 8 мая.