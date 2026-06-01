За выходные в Красноярском крае потушили шесть лесных пожаров

За минувшие выходные в Красноярском крае специалисты Лесопожарного центра ликвидировали восемь пожаров на площади 12,3 га — очаги действовали в Енисейском, Абанском, Пойменском, Пировском лесничествах. Предварительно, причиной стали неосторожное обращение с огнем и грозы.