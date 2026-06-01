Газ, дизтопливо и кокс из угля будут производить в Казахстане

АСТАНА, 1 июн — Sputnik. В Минэнерго Казахстана назвали крупные проекты в углехимической отрасли, сообщили в ведомстве.
«В Карагандинской области ведется строительство завода по производству металлургического кокса мощностью 1 млн тонн в год. Реализация проекта позволит создать до 500 рабочих мест», — говорится в сообщении.
Кроме того, в республике реализуют два проекта по производству дизельного топлива из угля мощностью по 100 тысяч тонн в год каждый.
Проекты расположены в Павлодарской и Карагандинской областях, добавили в Минэнерго.
В ведомстве назвали еще три перспективных проекта.
«В Карагандинской области рассматривается создание коксохимического производства, включающего переработку каменноугольной смолы, производство бензола и очистку коксового газа», — указывается в сообщении.
В Абайской области прорабатывается проект по производству аммиака и карбамида.
«Еще один перспективный проект предусматривает производство газа из угля. В настоящее время определяется площадка для его реализации», — говорится в сообщении.
Богатая угольная база Казахстана, отметили в Минэнерго, позволяет создавать новые высокотехнологичные производства и расширять возможности глубокой переработки угля.