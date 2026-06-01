Адвокат Распопова напомнила, какие отметки можно ставить в паспорт

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Две отметки в паспорте россияне должны проставить обязательно, еще шесть можно сделать по желанию. Об этом рассказала ТАСС юрист коллегии адвокатов города Москвы «Минушкина и партнеры» Таисия Распопова.
«Обязательны отметки в паспорте о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства и снятии его с регистрационного учета по месту жительства, а также об отношении к воинской обязанности гражданина Российской Федерации, достигшего возраста, с которого осуществляется призыв на военную службу», — сказала она.
При этом, как добавила Распопова, еще шесть отметок могут быть проставлены добровольно по желанию. К ним относятся сведения о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных паспортах, о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ, а также о группе крови и резус-факторе. С 1 января 2026 года в паспорте гражданина РФ также можно сделать отметку о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ.
«Иные отметки недопустимы», — подчеркнула юрист.