Адвокат Распопова напомнила, какие отметки можно ставить в паспорт

При этом, как добавила Распопова, еще шесть отметок могут быть проставлены добровольно по желанию. К ним относятся сведения о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных паспортах, о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ, а также о группе крови и резус-факторе. С 1 января 2026 года в паспорте гражданина РФ также можно сделать отметку о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ.