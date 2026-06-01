Массовая драка на причале в Актау попала на видео

В Актау на причале возле смотровой площадки произошла массовая драка, кадры которой появились в социальных сетях. На видео запечатлен конфликт между несколькими мужчинами.
В ходе потасовки один из участников оказался за пределами причала и упал в воду. Очевидцы попытались разнять дерущихся и остановить конфликт.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, всё началось со словесной перепалки, которая впоследствии переросла в драку. Все участники инцидента были установлены и задержаны. Их доставили в управление полиции Актау.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции. По информации правоохранителей, за медицинской помощью после инцидента никто не обращался.