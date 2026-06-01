Ребенок пострадал в ДТП во дворе на улице Крупской в Омске

В Омске 31 мая произошло ДТП с несовершеннолетним. 31 мая 2026 года в обеденное время водитель автомобиля «Лада Гранта» 1967 года рождения двигался по междворовому проезду в районе дома № 9/1 по улице Крупской. Водитель допустил наезд на мальчика 2015 года рождения, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного транспортного средства.
Пострадавший пешеход обратился за медицинской помощью. По заключению врачей, его здоровью причинен вред легкой степени тяжести, назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия уточняются.
Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех деталей случившегося. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям участников дорожного движения и соблюдению требований безопасности в жилой зоне.
Омичам стоит помнить о правилах поведения во дворах: водителям — снижать скорость и быть внимательнее к пешеходам, в том числе к детям, а родителям — напоминать ребятам об опасности внезапного выхода на дорогу из-за припаркованных машин. Соблюдение этих простых мер поможет предотвратить подобные инциденты.