Ребенок пострадал в ДТП во дворе на улице Крупской в Омске

В Омске 31 мая произошло ДТП с несовершеннолетним. 31 мая 2026 года в обеденное время водитель автомобиля «Лада Гранта» 1967 года рождения двигался по междворовому проезду в районе дома № 9/1 по улице Крупской. Водитель допустил наезд на мальчика 2015 года рождения, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного транспортного средства.