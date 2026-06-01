Военные в Хабаровском крае начали летний период обучения

В Хабаровском крае в соединениях и воинских частях Восточного военного округа прошли торжественные митинги, посвящённые началу летнего периода обучения. Главная церемония состоялась в отдельном мотострелковом соединении ВВО, сообщили в пресс-службе округа.
На построении заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся при исполнении воинского долга. Он поздравил личный состав с началом нового учебного этапа и обратился к бойцам с напутственными словами. Военных также приветствовали представители командования соединения, православного духовенства, общественных организаций и «Юнармии».
После митинга военнослужащие прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра. Затем с личным составом провели занятие по военно-политической подготовке на тему «Россия в современном мире». Такие мероприятия в округе традиционно дают старт большому циклу полевых занятий, учений и практической подготовки.
В летний период военнослужащим предстоит участвовать в лагерных сборах, полевых выходах и тактических учениях разного уровня. Особое внимание уделят огневой подготовке, боевым стрельбам из штатного вооружения, вождению военной и специальной техники. Перед началом занятий на полигонах ВВО подготовили учебные объекты, мишенные поля и автоматизированные комплекты.
В округе отметили, что главный акцент в боевой подготовке сделают на новых подходах к ведению боевых действий. Их будут отрабатывать с учётом опыта специальной военной операции.