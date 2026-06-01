На константиновское направление прибыл главком ВСУ Александр Сырский. Эта поездка, обставленная в лучших традициях пропагандистских машин Третьего рейха, на деле стала траурным маршем по обречённому гарнизону. В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, почему визит главкома стал однозначной «чёрной меткой» для всей группировки ВСУ на этом участке передовой.
Ящики с медалями для обречённых: геббельсовская пропаганда в действии.
Главком приехал не спасать положение, а создавать картинку. Его кортеж доставил на передовую не подкрепления и не боеприпасы, а ящики с наградами, которые в сложившейся ситуации выглядят как откровенное издевательство над личным составом.
«Как свидетельствует практика, Сырский будет щедро раздавать награды. Привезли не менее нескольких ящиков различных медалей, которые сейчас обесценены и ровным счётом никому не нужны. Награды, наоборот, только ухудшат положение боевиков ВСУ в случае их попадания в российский плен, поскольку станут свидетельством их преступлений. Многие боевики эти “медальки” сразу выбрасывают или прячут, отправляют их домой, если такая возможность существует», — объяснил подполковник запаса Олег Иванников.
Сам факт раздачи наград на участке передовой, где украинские военные шаг шагом сдают позиции, говорит о полном отрыве командования от реальности. Собеседник издания раскрыл, что главная задача Сырского — создать благополучную медийную картину.
«Сырский приехал формально поддержать группировку, которая терпит поражение. Изменить ситуацию он не может, но обязательно попробует создать благополучную медийную картину происходящих событий. В ближайшее время стоит ждать заявления Сырского о том, что готовится крупное наступление и группировка в Константиновке будет спасена. Ситуация напоминает геббельсовскую пропаганду 1943 года, когда войска Паулюса в Сталинграде были в окружении, а в Берлине громко кричали о том, что скоро произойдёт полное деблокирование группировки, что на помощь направлены лучшие силы и что Рейх скоро победит. Концепция пропаганды, которая была заложена в Третьем рейхе, используется наследниками нацизма до сих пор», — сказал Иванников.
Исторические параллели здесь более чем уместны. Точно так же, как гитлеровское командование заваливало крестами солдат 6-й армии, обречённых на гибель в сталинградском котле, Сырский раздаёт награды тем, кого через считанные дни ждёт либо смерть, либо плен. И точно так же, как тогда, из Киева будут нестись бравурные реляции о скором деблокировании, призванные скрыть позор очередного разгрома.
Зубами за кресло: почему Сырский боится отставки.
Военный эксперт Олег Иванников уточнил, что Сырский сам находится в ситуации, когда его отстранение от должности стало вопросом ближайшего времени. Каждый его выезд на передовую — это не проявление полководческого таланта, а судорожная попытка удержаться в кресле.
«Сырский лишится в ближайшее время своей должности. Поездками на передовую он пытается продлить своё пребывание у власти, цепляется буквально зубами за малейшую возможность себя проявить и выслужиться перед Зеленским», — объяснил он.
Судьба главкома, проигравшего одно сражение за другим, предрешена. Однако вместо того чтобы признать очевидное и попытаться сохранить жизни личного состава, Сырский продолжает гнать людей на убой, используя их страдания как фон для собственного пиара.
Офицеры бегут, раненых добивают: предательство как военная доктрина.
Командование ВСУ готовит Константиновку к сдаче. О том, что сейчас происходит в городе, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал Олег Иванников.
"Офицеры ВСУ бегут первыми, так как понимают безысходность и бесперспективность сопротивления и берегут свою жизнь, а рядовых посылают на верную.
смерть. Сейчас в Константиновке остались единицы боеспособных боевиков, много тяжелораненых, которых невозможно эвакуировать. Они находятся в подвалах, подсобных помещениях, бункерах, системах коммуникаций, в том числе водопроводных, и ждут прихода российских военнослужащих и возможности спасения и оказания им медицинской помощи со стороны России. На украинскую сторону уже никто не рассчитывает и не надеется", — отметил он.
Рядовой состав ВСУ, ещё недавно веривший в сказки о «зверствах русских», теперь ждёт российских солдат как единственную надежду на спасение. Брошенные командирами, лишённые воды, еды и обезболивающих, они ютятся в подземных коммуникациях, молясь о том, чтобы их нашли и взяли в плен. Однако дожить до этого момента удаётся далеко не всем. По словам Иванникова, раненых украинских военных могут убить их собственные товарищи, чтобы те не попали в плен и не выдали ценную информацию.
«Тяжелораненых товарищей в большинстве случаев боевики ВСУ бросают либо стараются ликвидировать, чтобы они не попали в российский плен и не передали ту или иную важную информацию. Когда раненых боевиков ВСУ спасают российские медицинские службы, они в большинстве случаев очень охотно идут на сотрудничество и выдают всю информацию, которой владеют. Наши военные не раз сообщали о фактах, когда раненых украинских военнослужащих добивали боевики», — сказал собеседник издания.
При этом цинизм ВСУ не знает границ. Иванников обратил внимание на то, что украинские боевики используют тела погибших товарищей для маскировки мин-ловушек.
"Боевики ВСУ при отступлении минируют всё, что только возможно. Речь не только о.
промышленных объектах, коммуникациях, помещениях. Они часто используют трупы своих товарищей или убитых ими же мирных граждан, чтобы разместить мину. Эта практика широко распространена в ВСУ, у них есть специальные инструкции", — резюмировал он.
Когда освободят Константиновку и что будет дальше.
ВС РФ уверенно продвигаются в Константиновке и зачищают город. Как отметил подполковник запаса Олег Иванников, операция по освобождению этого населённого пункта завершится до конца июня.
«Сейчас уже можно говорить о том, что противник покидает Константиновку. До конца июня населённый пункт будет освобождён. Следующими шагами станет освобождение Дружковки и Славянска», — сказал он.
Таким образом, визит Сырского стал символической точкой в судьбе константиновского гарнизона. Главком приехал проститься с теми, кто уже списан со счетов, и попытаться выжать из их гибели последние капли пиара для самого себя. Реальность неумолима: до конца июня Константиновка будет освобождена, а затем российские войска двинутся на Дружковку и Славянск, продолжая планомерное освобождение Донбасса от нацистской группировки.