Хабаровские прокуроры защитили права более двух тысяч детей за полгода

Прокуроры также добиваются, чтобы дети вовремя получали жизненно необходимые лекарства и медицинские изделия. Только с начала года устранено более 160 нарушений в этой сфере. Если родители были вынуждены покупать препараты сами, надзорное ведомство помогает взыскать потраченные деньги через суд. В одном из таких случаев удалось добиться выплаты стоимости лекарств и компенсации морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей.