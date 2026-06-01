Хабаровские прокуроры защитили права более двух тысяч детей за полгода

В Хабаровском крае за первые пять месяцев 2026 года прокуроры выявили и пресекли более 2 тысяч нарушений прав несовершеннолетних. Статистикой ко Дню защиты детей поделилась прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, для устранения нарушений прокуроры внесли 580 представлений. После проверок 600 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, ещё 70 — к административной. В интересах детей в суды направили 150 исковых заявлений.
Особое внимание прокуратура уделяет летнему отдыху детей — он должен быть не только доступным, но и безопасным. Проверки показали более 200 нарушений, связанных с состоянием детских игровых и спортивных площадок, аттракционов и оборудования. В ряде случаев дети пользовались небезопасными конструкциями, которые требовали ремонта, проверки или вовсе не должны были эксплуатироваться.
«В Хабаровске после вмешательства прокуратуры порядок навели в парке аттракционов на набережной. Там на работающих аттракционах обеспечили наличие аптечек, средств для измерения роста и веса, сведений о ежегодных проверках и журналов технического обслуживания», — рассказали в надзорном ведомстве. Такие детали кажутся формальностью только до первого несчастного случая — именно от них зависит, насколько быстро можно заметить риск и предотвратить беду.
Отдельное направление работы — жильё для детей-сирот. По инициативе прокуратуры Хабаровского края расходы на покупку квартир для них увеличили на 300 млн рублей. Это позволит дополнительно обеспечить жильём около 80 человек, которые ждут положенных по закону квартир.
Прокуроры также добиваются, чтобы дети вовремя получали жизненно необходимые лекарства и медицинские изделия. Только с начала года устранено более 160 нарушений в этой сфере. Если родители были вынуждены покупать препараты сами, надзорное ведомство помогает взыскать потраченные деньги через суд. В одном из таких случаев удалось добиться выплаты стоимости лекарств и компенсации морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей.