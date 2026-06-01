Хабаровчане с 1 июня могут оплатить проезд на автобусе через приложение такси

— У хабаровчан с сегодняшнего дня в приложении такси от компании «Яндекс» должна появиться соответствующая кнопка в разделе «Транспорт». Ранее она была предусмотрена приложением, но была недоступна для жителей краевой столицы. С 1 июня для бесконтактной оплаты проезда необходимо активировать Bluetooth, открыть раздел «Транспорт». На экране появятся автобусы, среди которых пользователь выбирает нужный. Затем приложение само предложит совершить оплату, — объяснили в администрации Хабаровска.