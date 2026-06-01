Хабаровчане с 1 июня могут оплатить проезд на автобусе через приложение такси

Новый способ оплаты проезда на общественном транспорте появился у хабаровчан — купить билет с 1 июня можно через приложение популярного агрегатора такси. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», бесконтактная оплата доступна в тестовом режиме на нескольких маршрутах: № 1С, 7, 8, 16−1, 17, 35, 46 и 49.
Чтобы купить билет, достаточно зайти в приложение «Яндекс Go» и включить Bluetooth на устройстве.
— У хабаровчан с сегодняшнего дня в приложении такси от компании «Яндекс» должна появиться соответствующая кнопка в разделе «Транспорт». Ранее она была предусмотрена приложением, но была недоступна для жителей краевой столицы. С 1 июня для бесконтактной оплаты проезда необходимо активировать Bluetooth, открыть раздел «Транспорт». На экране появятся автобусы, среди которых пользователь выбирает нужный. Затем приложение само предложит совершить оплату, — объяснили в администрации Хабаровска.
Подтвердить оплату кондуктору или водителю тоже просто — достаточно показать билет в приложении. Все чеки автоматически сохраняются в специальном разделе мобильного приложения. Дополнительно привязывать карту не нужно, оплата производится с той, что уже привязана к аккаунту.
Предполагается, что к осени все автобусы Хабаровска оборудуют необходимой техникой для бесконтактной оплаты.
— Дальнейшее масштабирование нового способа оплаты будет зависеть от результатов тестового периода. В конце месяца администрация города оценит востребованность данной меры и примет решение о ее распространении на все маршруты краевой столицы. Важно добавить, что на прежние способы оплаты введение нового никак не повлияет. Это лишь добавит вариативность и упростит покупку билета для пассажиров, — отметили в мэрии.