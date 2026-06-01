Владелец прикамского химкомбината кратно нарастил прибыль

Владеющее 100% долей березниковского химкомбината «Сода-Хлорат» — ООО «Карго» — опубликовало финансовую отчетность. Согласно ей, чистая прибыль компании составила 4,33 млрд руб. Это рекордная прибыль для организации, годом ранее этот показатель составил 1,436 млрд руб. (рост 202%). Данные о выручке и себестоимости продаж в Rusprofile отсутствуют. Дивиденды ООО в 2025 году составили 5,1 млрд руб.