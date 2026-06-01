Больше 8 часов сохранялась угроза атак БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области 1 июня в 06:11 мск отменили угрозу беспилотной опасности, которая действовала в регионе больше 8 часов. Из них пять часов был закрыт аэропорт.
Как проинформировало жителей региона МЧС, опасность атаки миновала.
Напомним, что предупредительные сообщения по системе РСЧС стали поступать на телефоны жителей накануне после 21:30 мск.
