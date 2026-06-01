Житель Хабаровского края продавал фальшивую красную икру

В городе Юности сотрудники полиции задержали 55 летнего местного жителя за продажу имитированной красной икры под видом натурального деликатеса. Ущерб, нанесённый покупателям, превысил 48 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным следствия, злоумышленник целенаправленно вводил потребителей в заблуждение, предлагая низкокачественный продукт по цене настоящего деликатеса. После поступления жалоб от граждан правоохранительные органы провели оперативно розыскные мероприятия и задержали подозреваемого.
Мужчина признал вину в совершённом преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование продолжается. Правоохранители проверяют, были ли иные эпизоды подобной деятельности.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru