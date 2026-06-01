В красноярском зоопарке заложили рощу в честь сотрудников-ветеранов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В честь 25-летия парка флоры и фауны «Роев ручей» появилась памятная роща, посвященная сотрудникам, которые работают в учреждении с первых лет его основания.

Источник: НИА Красноярск

Для закладки рощи выбрана сосна обыкновенная — дерево, которое считается символом долголетия и устойчивости.

Всего в парке сегодня трудятся 24 специалиста, чей стаж составляет 20 и более лет. Представители разных профессий внесли значительный вклад в развитие зоопарка и его становление как одного из ключевых объектов города.

Идея рощи связана с понятием «гений места» — символическим образом хранителя пространства, рассказали в парке. В традициях садово-паркового искусства такие памятные посадки издавна посвящали людям, внесшим особый вклад в развитие территорий.