Победителем международного турнира по пауэрлифтингу стал сотрудник МЧС из Хабаровского края

Сергей Григорьянц одержал победу в открытом турнире по пауэрлифтингу World Cup Кубок мира в середине мая. Спортсмен взял вес 170 килограмм в номинации жим штанги лежа и был признан мастером спорта международного класса в весовой категории до 82 кг. Сергей работает дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Солнечному району Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Он начал заниматься пауэрлифтингом девять лет назад. Сотрудник МЧС неоднократно побеждал и на международных соревнованиях — у него есть звания: Чемпион Азии, Чемпион Европы 2018 года. Сейчас Сергей занимается самостоятельно уже 4 года, а начинал с наставниками — Евгением Белецким и Германом Веледеевым. Сергей утверждает, что спорт помогает ему справляться с трудностями и физическими нагрузками, сопровождающими деятельность сотрудника Государственного пожарного надзора. Фото из архива спортсмена.