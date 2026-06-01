Сколько тратили гости ПМЭФ в 2025 году. Инфографика

В дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) его гости тратят заметно больше обычных туристов и делают покупки в более дорогих категориях.
По данным «СберИндекса» (есть у РБК), средний чек участников и гостей прошлогоднего форума составил 3,5 тыс. руб. — почти втрое выше туристического уровня. При исследовании учитывались только карточные траты клиентов «Сбера».
Самый большой разрыв виден в премиальном ретейле. В ювелирных магазинах и часовых салонах средний чек гостей ПМЭФ достиг 142,9 тыс. руб. против 15,9 тыс. руб. у туристов. В одежде и обуви траты различаются примерно в шесть раз. Выше среднего гости форума также тратят на электронику, подарки и цветы, рестораны и кафе.
При этом в повседневных категориях разрыв значительно меньше. В развлечениях, винных магазинах, ж/д билетах и туристических сервисах средние чеки гостей ПМЭФ ближе к тратам обычных путешественников.
«ПМЭФ оказывает на экономику города заметный, но локальный эффект: он создает краткосрочный шок спроса прежде всего в премиальном сегменте. Основной выигрыш получают дорогие рестораны, гостиницы и транспорт, но структура городской экономики не меняется — даже в дни форума большую часть расходов в центре продолжают формировать жители Петербурга», — говорит управляющий директор, руководитель лаборатории «СберИндекс» Дарья Цыплакова.