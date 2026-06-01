Дранга назвал духовное развитие новым трендом среди молодежи

Человеку все больше хочется подумать, порефлексировать, проанализировать, заглянуть внутрь себя, заявил заслуженный артист РФ.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Молодежь все чаще интересуется академической музыкой, театром и внутренним развитием, а не только развлекательным контентом. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заслуженный артист РФ, аккордеонист и дирижер Петр Дранга.

«Сегодня на первый план выходит духовное развитие. Очевидно, что человеку все больше хочется подумать, порефлексировать, проанализировать, заглянуть внутрь себя. И уже какие-то условные “пляски” каждый день интересуют далеко не всех. Что особенно радует — такая тенденция заметна именно среди молодежи. Это стало настоящим трендом», — сказал Дранга.

Музыкант отметил, что сейчас появляется большое количество сильных культурных проектов, а интерес публики к академической музыке и театру продолжает расти.

«Люди потянулись к содержанию. Мне кажется, сейчас именно такой период. И во многом это связано с тем, что людей все больше тянет к чему-то более глубокому и духовному», — добавил он.

По словам Дранги, подобные процессы цикличны: периоды интереса к легкому развлекательному контенту сменяются временем, когда обществу хочется остановиться и посмотреть на жизнь «под другим углом».

Полный текст интервью выйдет в 10:00 мск.