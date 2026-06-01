Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске после дождей откачали почти 5 тыс. кубометров воды с дорог

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дождь шел с пятницы на субботу. С самого начала осадков дорожная служба перешла в усиленный режим и работала так все выходные.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дождь шел с пятницы на субботу. С самого начала осадков дорожная служба перешла в усиленный режим и работала так все выходные.

Как сообщили в АО «САТП», на линии была задействована вся откачивающая техника.

Из-за дождей в городе образовалось много подтопленных участков. Только через службу 005 поступило 88 заявок. Их отрабатывали в порядке очередности и с учетом приоритета.

Основная сложность заключалась в том, что уже осушенные участки снова заливало водой. Из-за этого бригадам приходилось возвращаться на одни и те же адреса по несколько раз.

Традиционно больше всего воды скапливалось на улице Цементников и в переулке Медицинском.

Параллельно дорожники прочищали ливневую канализацию и откачивали воду из подземных переходов. Сегодня работы продолжатся: специалисты будут очищать ливневки, приводить в порядок переходы и убирать грунтовые наносы.