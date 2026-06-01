В Красноярске после дождей откачали почти 5 тыс. кубометров воды с дорог

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дождь шел с пятницы на субботу. С самого начала осадков дорожная служба перешла в усиленный режим и работала так все выходные.
Как сообщили в АО «САТП», на линии была задействована вся откачивающая техника.
Из-за дождей в городе образовалось много подтопленных участков. Только через службу 005 поступило 88 заявок. Их отрабатывали в порядке очередности и с учетом приоритета.
Основная сложность заключалась в том, что уже осушенные участки снова заливало водой. Из-за этого бригадам приходилось возвращаться на одни и те же адреса по несколько раз.
Традиционно больше всего воды скапливалось на улице Цементников и в переулке Медицинском.
Параллельно дорожники прочищали ливневую канализацию и откачивали воду из подземных переходов. Сегодня работы продолжатся: специалисты будут очищать ливневки, приводить в порядок переходы и убирать грунтовые наносы.