Фестиваль «Анимур» в Хабаровске продлил приём заявок

В Хабаровске V Международный фестиваль анимационного кино «Анимур» продлил приём заявок на участие в конкурсе до 10 июня. Юбилейный фестиваль пройдёт с 1 по 4 октября и снова соберёт авторов анимации, студии, независимых режиссёров и зрителей из разных стран.
Причиной продления заявочной кампании стал повышенный интерес со стороны анимационного сообщества — на конкурс активно подаются как местные студии, так и зарубежные. Теперь у авторов появилось ещё 10 дней, чтобы завершить подачу проектов и попасть в конкурсную программу. В этом году главный акцент сделают на профессиональных анимационных фильмах и сериалах.
На конкурс принимают короткометражные фильмы и сериалы, созданные не раньше 1 января 2024 года. Подать работу могут режиссёры, студии и независимые аниматоры из любой страны. Участие бесплатное, хронометраж фильмов должен составлять от 1 до 30 минут. Иностранные картины принимаются с английскими субтитрами или на английском языке, российские — на языке оригинала.
«Анимур» — это пространство встречи культур, авторских взглядов и профессионального диалога. Для отечественных авторов фестиваль остается уникальной возможностью познакомить дальневосточного зрителя со своими работами и встретиться в одной конкурсной программе с режиссерами стран Азии и других регионов мира", — отметила директор фестиваля Александра Дубовская.
Заявку можно подать через официальный сайт фестиваля или платформу FilmFreeway. Фильмы, которые войдут в конкурсную программу, покажут во время фестиваля в Хабаровске. За четыре года программная дирекция «Анимура» получила более 7 тысяч заявок из 100 стран мира, а картины участников не раз становились лауреатами крупных международных смотров.