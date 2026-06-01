Слюсарь: в ночь на 1 июня в Ростовской области уничтожено два десятка БПЛА

Губернатор сообщил, что минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено два десятка беспилотных летательных аппаратов..
Под удар попали города Каменск‑Шахтинский и Волгодонск, а также восемь районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет — информация уточняется. В настоящее время угроза атаки БПЛА сохраняется, жителей призывают соблюдать осторожность.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше