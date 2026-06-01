В лесах Челябинской области зацвели розы

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области распустились цветы розы иглистой, более известной как шиповник.
Бутоны раскрылись в лесу, на лугах и полянах, — шиповник растет повсюду.
— Выносливость этой розы удивляет: один из самых морозостойких кустарников в мире способен выжить даже в самых суровых условиях, — рассказали в нацпарке.
Шиповник — лекарственное растение. Его плоды богаты витаминами. А еще шиповник с древнейших времен использовали в пищу. Из него готовят отвары, варенье, мармелад и даже супы.