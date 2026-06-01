Михаил Котюков и Алексей Додатко поздравили красноярцев с Днем защиты детей

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного собрания региона Алексей Додатко поздравили красноярцев с первым летним праздником — Днем защиты детей.
Поздравление появилось на сайте и в официальных соцсетях правительства края. В нем губернатор и спикер отметили, что детство — это важное время для становления будущей жизни человека, и в это время детей должны поддерживать взрослые. Для этого в Красноярском крае совершенствуются системы образования, профориентации и поддержки исследовательских, волонтерских и других инициатив. Также большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения.
Михаил Котюков и Алексей Додатко пожелали детям успехов в делах, здоровья, радости и яркого лета.