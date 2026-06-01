В Красноярском крае из-за осадков на реках начался новый подъём воды

В центральных и южных округах Красноярского края из-за прошедших сильных осадков на реках сформировалась очередная волна весеннего половодья и начался новый подъём воды. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Синоптики прогнозируют, что 1 июня на реках Ус, Туба, Казыр, Кизир, Мана, Кача и Большой Кемчуг возможно кратковременное превышение опасных отметок. Это может привести к подтоплению прибрежных поселений, выходу воды на пойму, затоплению приусадебных участков и переливу через дороги.
В связи с угрозой ухудшения паводковой обстановки спасатели выехали в Курагинский округ. Их задача — провести мониторинг уровня воды на реках Казыр и Кизир и быть готовыми оказать помощь населению в случае необходимости.