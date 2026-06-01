Президент Сирии созвонился с Трампом и призвал снять все санкции

В ходе беседы аш-Шараа отметил, что снятие с Сирии оставшихся санкций США является важным условием для оживления экономики и повышения уровня жизни населения.
Президент Сирии подчеркнул значимость продолжения международной поддержки на этапе послевоенного восстановления страны. Трамп выразил интерес к развитию ситуации в регионе, отметив важность поддержания стабильности.
Ранее KP.RU сообщал, что в мае прошлого года Вашингтон принял решение отменить некоторые рестрикции против Сирии. Минфин США освободил от ограничений, в том числе, сирийские авиалинии. Также Штаты сняли санкции с судоходных компаний Сирии.
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.