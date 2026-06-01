В Хабаровском крае школьники учатся спасать людей на соревнованиях

В Хабаровском районе стартовал 18-й краевой слёт-соревнование «Школа безопасности» среди учащихся. В этом году Сикачи-Алян принял 19 команд из 10 муниципалитетов региона — почти 200 школьников и наставников, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Ребята выступают в двух возрастных категориях — младшей и старшей. На открытии участникам пожелали удачи представители МЧС, краевого минобрнауки и комитета правительства края по гражданской защите. Они отметили, что школьники получают навыки, которые могут пригодиться в любой профессии — от умения работать в команде до готовности прийти на помощь в сложной ситуации.
Слёт продлится неделю, но первые испытания участники уже прошли. Команды бежали кросс, выполняли «контест» — вертикальный подъём по верёвке, а затем вышли на пожарную эстафету. Там пришлось быстро надевать боевую одежду пожарного, вязать спасательную верёвку для эвакуации пострадавшего, преодолевать препятствия, разворачивать рукавную линию и струёй воды из пожарного ствола заполнять мишень.
После трёх спортивных этапов в старшей группе среди лидеров оказались команды «Персефона Восхождение», «90 калибр», «Аква Спас 1» и «Вега». В младшей группе вперёд вышли «Персефона 1», «Вымпел», «Вымпел лайт», «Эверест» и «Персефона 2». Впереди у участников ещё несколько сложных испытаний, где им снова придётся показывать выносливость, ловкость и взаимовыручку.