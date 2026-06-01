Мошенники подделывают голоса директоров школ

РИА Новости: мошенники с помощью ИИ подделывают голос директора школы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделывают голос директора школы или декана и просят родителей выпускников перевести деньги, рассказал РИА Новости руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

«В 2026 году появились новые схемы, одна из них — звонки с использованием искусственного интеллекта от “деканата” или “классного руководителя”. Мошенники используют голосовые фейки, имитируя голос директора школы или декана, и просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить несуществующий штраф», — сказал юрист.

Он добавил, что также активизировалась схема с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного: в соцсетях предлагают дешевую профессиональную съемку, берут деньги заранее и не приходят на мероприятие.