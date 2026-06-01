ТАСС: власти Сум тратят миллионы гривен на отопление уничтоженного пункта ВСУ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Администрация Краснопольского района Сумской области обналичивает миллиарды гривен через компании, которые продолжают по документам оказывать услуги в уже освобожденных РФ населенных пунктах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Администрация Краснопольского района обналичивает миллиарды гривен через подконтрольные ООО “Теплоэнерго” и транспортные предприятия, которые “оказывают услуги” в уже освобожденных бойцами “Севера” населенных пунктах, а также прифронтовом районном центре. В частности, миллионы гривен уходят на отопление уничтоженного пункта временной дислокации украинских националистов в Краснопольском лицее № 1, а также на “перевозку школьников” из сел Рясное и Новодмитровка», — сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщили, что коррупционный скандал разгорелся в Сумской области из-за контракта чиновников с фирмой на охрану лесных земель, перешедших под контроль РФ. Как уточнили ТАСС в российских силовых структурах, компания платит сумским чиновникам «черный нал».