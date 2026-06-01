«Нет ей прощения»: режиссер Кот обвинил Пугачеву в русофобии

Режиссер и писатель Юрий Кот высказался в адрес певицы Аллы Пугачевой, обвинив ее в проявлении враждебности по отношению к РФ.
Он заявил, что артистка продолжает транслировать антироссийские настроения, это практически лишает ее шансов на примирение с российским обществом.
— Пугачева продолжает русофобствовать. Если человек не способен искренне раскаяться, то о каком прощении можно говорить? Нет ей прощения, — высказался Кот в интервью изданию News.ru.
Защита воронежской пенсионерки Анастасии Никифоровны обратилась в Верховный суд России после того, как низшие инстанции отказались принять ее иск к Алле Пугачевой. Пожилая женщина подала заявление, в котором просит признать некорректными высказывания певицы на политические и общественные темы, сделанные в интервью в сентябре 2025 года.
Пенсионерка требует взыскать с Пугачевой 15 миллионов рублей в качестве компенсации, с намерением перевести эти средства в фонд «Защитники Отечества».
Юрист Иван Соловьев отметил, что иски к артистке неоднократно возвращались. Он пояснил, что есть ряд технических оснований, которые позволяют судам длительное время не принимать подобные заявления, особенно если они носят «скандальный» характер.