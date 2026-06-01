В июне красноярцев ждут длинные выходные в честь Дня России

Жителей Красноярского края вместе со всеми россиянами в июне ждут длинные выходные, которые начнутся в День России, в пятницу, 12 июня. Выходными, соответственно, будут следующие затем суббота и воскресенье, 13 и 14 июня. Благодаря празднику россиян ждет четырехдневная рабочая неделя. Четверг, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем. Следующие длинные выходные ждут россиян лишь в 2027 году. Это будут январские каникулы. Первая неделя ноября 2026-го станет короткой, но День народного единства выпадает на середину недели и будет отдельным выходным.