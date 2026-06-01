Вдова Лужкова Елена Батурина открыла винодельню в Великобритании

Весной брат Елены Батуриной Виктор освободился после шести лет заключения по делу о мошенничестве, которое возбудили после заявления его сестры. До этого суд признал его виновным в мошенничестве с векселями компании «Интеко». В разные годы Елена Батурина руководила этой компанией, а Виктор Батурин занимал пост первого вице-президента.