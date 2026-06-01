Неходячего инвалида с вероятной деменцией подбросили во двор дома в Находке — соцсети

Неожиданного соседа обнаружили во дворе жильцы дома № 1 по улице Арсеньева. Когда на него обратили внимание в первый раз, он сидел с сумками. Вероятно, в сумке его личные вещи, с которыми неустановленные лица привезли инвалида к дому и оставили.
Появился здесь мужчина неделю назад. С тех пор он остаётся во дворе, из-за невозможности ходить естественные надобности справляет здесь же. Иногда у него хватает сил доползти до стены дома и облегчиться там, запах нечистот проникает в квартиры на нижних этажах, жильцы не имеют возможности открыть окна.
Люди обращались в полицию и в службу скорой медицинской помощи, но службы сослались на отсутствие полномочий забирать с улиц бездомных, так как нет специализированных учреждений, куда можно доставить бездомного для временного пребывания.
Оказать иную помощь мужчине ни медики, ни полицейские не смогли, потому что он не смог им ничего объяснить. Минувшей ночью состояние мужчины ухудшилось, он несколько часов кричал — предположительно от боли, но, возможно, у него началось душевное расстройство.
Жильцы дома распространяют информацию об инвалиде в социальных сетях в надежде, что его узнают родственники. Мужчина истощённым не выглядит, местные жители полагают, что у него может быть деменция. Но как он попал во двор чужого дома, остаётся неясным.