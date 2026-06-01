В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали 10 человек

В Хабаровском крае 31 мая инспекторы Госавтоинспекции зарегистрировали 7 ДТП, в которых травмы получили 10 человек. В аварийной сводке за сутки — столкновения машин и наезды на пешеходов.
По данным ГАИ, на дорогах региона произошло 5 столкновений и 2 наезда на людей. Даже при небольшом числе аварий последствия оказались серьёзными — почти в каждом происшествии были пострадавшие. Всего за день автоинспекторы выявили 344 нарушения правил дорожного движения.
Особое внимание инспекторы уделяли водителям, которые сели за руль пьяными или отказались от проверки. За сутки в крае выявили 17 таких нарушителей, 9 из них — в Хабаровске. Ещё 9 водителей управляли машинами без прав или после лишения.
Не обошлось и без нарушений на пешеходных переходах. 22 водителя не уступили дорогу людям на «зебре», 13 таких случаев зафиксировали в Хабаровске. Сами пешеходы тоже нарушали правила — 18 человек переходили дорогу там, где делать это опасно или запрещено.