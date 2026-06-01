В Хабаровском крае запустили новый демографический бренд

Министерство внутренней и информационной политики Хабаровского края совместно с Советом отцов региона разработало новый демографический бренд «Край счастливых семей». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», презентация состоялась в День рождения Хабаровска.
Бренд объединил в себе все возможные меры поддержки для молодых пар с детьми. В частности, в него вошли преференции для молодоженов и программы по созданию комфортной городской среды.
Первым этапом к созданию «Края счастливых семей» стало благоустройство дамбы Южного округа. Здесь появилась трехметровая скамья для новобрачных, на спинке которой красуется надпись «У хабаровчан горячее сердце». На месте можно повязать ленточку и загадать желание. Новая традиция закрепилась вместе с союзом двух влюбленных — Дениса Себто и Алины Андрияновой.
— Мы вас с удовольствием будем поддерживать. Нам очень важно, чтобы вы были счастливы, а правительство края и власти Хабаровска сделают многое, чтобы придать новый облик нашему городу и краю. Нам хочется, чтобы у нас действительно был край счастливых семей и чтобы это началось с вас. Желаю вам, чтобы вы свою любовь друг к другу, к своим близким пронесли через всю жизнь. Счастья вам!, — обратился губернатор региона Дмитрий Демешин к молодоженам.
К слову, логотип бренда выполнили в цветах флага Хабаровского края, объединив ключевые символы региона. Он включил в себя солнце в виде петроглифа, реку Амур, сопки и семью с детьми.
