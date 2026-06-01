Красноярцам рассказали, как питание связано с риском рака желудка и кишечника

Денис Медведев отметил, что нарушения пищеварения могут приводить к ожирению, сбоям обмена веществ и заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Эти состояния, в свою очередь, могут повышать риск развития злокачественных новообразований. Врач также напомнили о базовых правилах для нормальной работы пищеварения. Взрослому человеку важно пить достаточно воды, больше двигаться и включать в рацион овощи и фрукты. Рекомендуемый объем — не менее 400 граммов в день.