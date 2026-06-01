Красноярцам рассказали, как питание связано с риском рака желудка и кишечника

Врач рассказал, как нарушения пищеварения и характер питания могут быть связаны с развитием онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
По словам специалистов, питание имеет большое значение в профилактике злокачественных новообразований ободочной кишки и желудка. В Красноярском крае рак ободочной кишки занимает пятое место в структуре онкологической заболеваемости, рак желудка находится на шестом месте.
В 2025 году злокачественные новообразования ободочной кишки выявили у 1134 жителей региона, рак желудка у 839 человек.
«Существует несколько факторов риска развития этих заболеваний, многие из них человек сам может контролировать. Первичная профилактика рака кишечника и желудка это, в том числе, и соблюдение принципов рационального питания», — пояснил Денис Медведев, заведующий отделением абдоминальной онкологии № 1 краевого онкодиспансера.
Специалисты советуют соблюдать режим питания, регулярно употреблять растительную клетчатку и ограничивать продукты, которые могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта. В частности, речь идет о жирной, копченой и маринованной пище. Красители и усилители вкуса врачи рекомендуют по возможности исключать.
Денис Медведев отметил, что нарушения пищеварения могут приводить к ожирению, сбоям обмена веществ и заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Эти состояния, в свою очередь, могут повышать риск развития злокачественных новообразований. Врач также напомнили о базовых правилах для нормальной работы пищеварения. Взрослому человеку важно пить достаточно воды, больше двигаться и включать в рацион овощи и фрукты. Рекомендуемый объем — не менее 400 граммов в день.
Полезными для кишечника считаются продукты с клетчаткой, а также источники полезных жиров: рыба, морепродукты, оливковое масло и орехи. При этом жирное, жареное и сладости могут ухудшать работу пищеварительной системы.
Специалисты также советуют не есть перед сном. Легкий ужин лучше планировать примерно за три часа до отдыха.