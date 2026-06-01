В Хабаровском крае более 100 участников СВО и инвалидов нашли работу

В Хабаровском крае с начала года более 100 участников СВО и жителей с инвалидностью трудоустроились при поддержке кадровых центров «Работа России». Об этом сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края.
За помощью в поиске работы в центры занятости обратились 79 участников специальной военной операции, 32 из них уже получили работу. Ещё 72 жителя края с инвалидностью трудоустроились при сопровождении кадровых консультантов. Центры занятости в регионе сейчас работают в обновлённом формате — их модернизируют по нацпроекту «Кадры», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
Одним из тех, кому помогли специалисты, стал 33-летний хабаровчанин, ветеран боевых действий Вячеслав Нагаев. Участник СВО имеет инвалидность первой группы, поэтому при подборе вакансии учитывали не только его опыт и навыки, но и состояние здоровья. В итоге Вячеслав устроился инструктором по спортивному метанию ножа в АНО «Солнечный дом».
«Я благодарен государству за поддержку и веру в мои силы. Сейчас я приношу пользу обществу, обучая молодое поколение и помогая взрослым людям обрести новые навыки. Это дает мне уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Вячеслав Нагаев.
В службе занятости ветеранам СВО и людям с инвалидностью помогают не только найти подходящую вакансию. Им предлагают профориентацию, встречи с работодателями, участие в ярмарках вакансий, обучение, психологическую поддержку, помощь в адаптации и консультации по открытию собственного дела. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 800 511−70−18.