В Хабаровском крае более 100 участников СВО и инвалидов нашли работу

За помощью в поиске работы в центры занятости обратились 79 участников специальной военной операции, 32 из них уже получили работу. Ещё 72 жителя края с инвалидностью трудоустроились при сопровождении кадровых консультантов. Центры занятости в регионе сейчас работают в обновлённом формате — их модернизируют по нацпроекту «Кадры», инициированному президентом России Владимиром Путиным.