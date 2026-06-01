ВС США сообщили об ударах по иранским объектам управления БПЛА

Американские военные нанесли удары по иранскому радиолокационному оборудованию и пунктам управления беспилотниками. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.
«СЕНТКОМ в целях самообороны осуществил удары по иранскому радару, а также пунктам управления и контроля в Гаруке и на острове Кежм», — следует из заявления ведомства, опубликованном в социальной сети X.
Напомним, между сторонами был объявлен режим тишины. Однако американские военные вновь нарушили перемирие и атаковали военный объект в Иране. США нанесли удар из-за «угрозы» своим силам.
Несмотря на недавние заявления президента США Дональда Трампа о близости сторон к соглашению, ситуация в регионе продолжает обостряться. Иран ракетой ударил по американской военной базе в Кувейте. В результате удара пострадали около пяти человек.