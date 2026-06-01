Монголия, Израиль, Грузия: открываются новые направления для казахстанцев

В июне казахстанцам станут доступны новые направления для путешествий, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным «24.kz», авиакомпания SCAT запускает рейсы:

Шымкент — Санкт-Петербург (1 июня); Астана — Улан-Батор (2 июня, первый прямой рейс между Казахстаном и Монголией); Тель-Авив (с 9 июня).

Air Astana открывает направления Астана/Алматы — Ларнака и Астана — Гуанчжоу. А лоукостер FlyArystan запускает рейсы:

Актау — Батуми (6 июня); Актау — Урумчи (26 июня).

AZAL с 16 июня дважды в неделю начнет выполнять рейсы Шымкент — Баку. Также с 1 июня начинает курсировать поезд Караганда — Балхаш.

26 мая в Министерстве транспорта РК рассказали об увеличении количества железнодорожных маршрутов и авиарейсов по наиболее востребованным туристическим направлениям Казахстана.