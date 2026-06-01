Демешин побывал на ЕГЭ по химии в Хабаровске и поддержал выпускников

В этом году химию выбрали 616 школьников — больше трети всех участников ЕГЭ в крае. По словам губернатора, регион держит высокую планку: два года подряд 11 выпускников набирали по химии 100 баллов, а средний результат в Хабаровском крае превышает общероссийский уровень.