Демешин побывал на ЕГЭ по химии в Хабаровске и поддержал выпускников

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин приехал в гимназию № 8 Хабаровска, чтобы поддержать выпускников перед ЕГЭ по химии. Об этом глава региона рассказал в своём MAX-канале.
В этом году химию выбрали 616 школьников — больше трети всех участников ЕГЭ в крае. По словам губернатора, регион держит высокую планку: два года подряд 11 выпускников набирали по химии 100 баллов, а средний результат в Хабаровском крае превышает общероссийский уровень.
«Ребята, успешная сдача экзаменов — это не просто получение аттестата. Это дверь в новые возможности», — отметил Дмитрий Демешин.
Глава региона подчеркнул, что среди сегодняшних выпускников — будущие медики, инженеры-химики, биоинженеры и экологи. Он пожелал школьникам спокойствия и уверенности на экзаменах, отметив, что Хабаровский край ждёт их идеи, энергию и свежий взгляд в вузах, колледжах, техникумах, на производствах, в больницах и лабораториях.