Два футболиста из РПЛ вошли в состав сборной Мексики на чемпионат мира

На мировом первенстве сыграют Сесар Монтес из «Локомотива» и Луис Чавес из «Динамо».

МЕХИКО, 1 июня. /ТАСС/. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес вошли в окончательную заявку сборной Мексики на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В состав также попал 40-летний вратарь Гильермо Очоа.

Сборная Мексики в матче — открытия чемпионата мира сыграет с командой ЮАР 11 июня. На групповом этапе мексиканцы также встретятся со сборными Республики Корея и Чехии.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше