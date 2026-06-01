Период сдачи единого государственного экзамена стартовал в Приморье

Как сообщает пресс-служба министерства образования Приморского края, сегодня на экзамены по химии, литературе и истории заявлены 2 788 школьников по всему региону. Выпускников принимают в 50 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).
«На государственную итоговую аттестацию в этом году вышло почти 8 300 детей и выпускники прошлых лет — это порядка 800 ребят, которые захотели улучшить свои результаты или ещё раз сдать экзамен. Также это студенты колледжей, которые хотят поступать в высшие учебные заведения — и им нужен сертификат ЕГЭ. Сегодня у нас более тысячи детей сдают химию и литературу. Историю традиционно выбирают для сдачи в среднем 1,2 тысячи выпускников», — рассказала министр образования Приморья Эльвира Шамонова.
Она добавила, что 50 пунктов проведения экзамена принимают сегодня выпускников. Педагоги-организаторы проходили специальную подготовку: обучались как на федеральном уровне, так и на региональном.
За проведением государственной итоговой аттестации (ГИА) по всему Приморью следят 50 руководителей ППЭ, контролируют процесс 119 членов государственной экзаменационной комиссии, 1045 организаторов, 154 общественных наблюдателя и 124 технических специалиста.
Результаты первых экзаменов будут известны не ранее 17 июня. Следующий экзамен, который будут сдавать выпускники, — русский язык, он пройдет 4 июня.