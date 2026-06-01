В России предложили сделать еще один важный день нерабочим: в Госдуме объяснили, о чем идет речь

День знаний, 1 сентября, необходимо законодательно закрепить как нерабочий. Тогда родителям не придется отпрашиваться на школьные линейки. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков.
Как отметил парламентарий, как правило, родители отводят детей в школу, особенно учеников начальных классов. Так что фактически 1 сентября и так выходной день, поскольку родители каждый раз отпрашиваются.
«Конечно, добавить еще один выходной было бы не лишним», — сказал депутат.
Новичков отметил, что нерабочим день знаний может быть за счет переноса одного выходного дня с новогодних каникул.
К слову, в прошлом году депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступал с такой же инициативой. Парламентарий отметил, что кто-то из работодателей заставляет брать отгул за свой счет, кто-то вычитает этот день из отпуска. В Госдуме предложили закрепить право на полноценный оплачиваемый выходной.
Министерство труда России разъяснило порядок получения выходного дня для родителей, желающих посетить школьные линейки 1 сентября. Поскольку День знаний часто выпадает на рабочий день и не является официальным выходным, ведомство предложило несколько законных вариантов.