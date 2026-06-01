Челябинский театр кукол привезет в Красноярск четыре спектакля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 4 по 8 июня в Красноярске пройдут «Большие гастроли» Челябинского театра кукол имени В. Вольховского.
В рамках программы поддержки детских и молодежных театров зрителям покажут четыре постановки: «Собачка Соня», «Каменный цветок», «Сказки Кота-Мурлыки» и «Гуси-лебеди». Спектакли пройдут на сценах Красноярского театра кукол и Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина.
Гастроли откроются 4 июня в 19:00 в пространстве «Пушка+» драмтеатра имени А. С. Пушкина спектаклем «Собачка Соня»/0+.
5 июня в 9:30 и 11:00, а также 6 июня в 11:00, 13:00 и 15:00 зрителям представят «Каменный цветок»/6+ по сказам Павла Бажова «Каменный цветок» и «Горный мастер». Режиссер постановки — Александр Борок, художник — Елена Хохлович.
7 июня в 11:00 и 15:00 пройдет спектакль «Сказки Кота-Мурлыки»/6+ по произведениям Николая Вагнера. Режиссер и автор инсценировки — Александр Борок, художник — Елена Хохлович, композитор — Лариса Паутова.
Завершатся гастроли 8 июня показами спектакля «Гуси-лебеди»/0+. Их проведут в 10:00 и 12:00. Режиссер постановки — Петр Васильев, художник — Алевтина Торик.
Директор Челябинского театра кукол Елена Ильченко отметила, что театр уже не раз бывал в Красноярске на фестивале «Сибирь. TERRA MAGICA» и хорошо знаком с местной публикой. По ее словам, программа «Большие гастроли» позволила привезти в город не один фестивальный спектакль, а сразу несколько постановок для детей разного возраста.
В сентябре красноярские коллеги отправятся с ответными гастролями в Челябинск.
0+