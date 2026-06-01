Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вдова экс-мэра Москвы Лужкова открыла винодельческий бизнес в Великобритании

Батурина вошла в винодельческий бизнес в Лондоне с долей более 75%

Источник: Комсомольская правда

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина открыла винодельческий бизнес в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британских государственных реестров.

Согласно документам, в 2024 году Батурина стала владельцем компании Calleva Wine Ltd, зарегистрированной в Лондоне. Основным видом деятельности предприятия указано производство вина из винограда.

Батурина 7 июня 2024 года приобрела контрольный пакет — более 75% компании. По состоянию на май 2025 года активы компании оценивались почти в 2 миллиона фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона долларов).

Ранее KP.RU сообщал, что освободился из заключения 69-летний бизнесмен Виктор Батурин, являющийся шурином Лужкова. В 2021 году он был задержан. В 2023 году суд приговорил брата Елены к шести годам лишения свободы по делу о покушении на мошенничество.