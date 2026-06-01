«Стоимость возрастет на 7,3%». В Беларуси горячая вода и отопление дорожают с 1 июня

Напомним, что в первый раз в нынешнем году тарифы подняли 1 марта 2026 (из-за холодной зимы на два месяца позже ранее запланированного). Тогда подорожали такие коммунальные услуги: техобслуживание, капремонт, холодная вода, канализация, вывоз мусора, обслуживание лифта, убора и освещение подъезда, газ, электричество (здесь подробнее). Коммуналка в Беларуси каждый год поднимается не более чем на половину базовой величины, в 2026-м — на 22,5 рубля.