«Стоимость возрастет на 7,3%». В Беларуси горячая вода и отопление дорожают с 1 июня

В Беларуси с 1 июня намечено второе в 2026 году плановое увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, увеличатся тарифы на отопление и электроэнергию, которая используется для нужд отопления (белорусы почувствуют это повышение осенью, когда заработают батереи) — здесь подробнее. А вот увеличение стоимости горячей воды будет заметно уже в июльской жировке.
Напомним, что в первый раз в нынешнем году тарифы подняли 1 марта 2026 (из-за холодной зимы на два месяца позже ранее запланированного). Тогда подорожали такие коммунальные услуги: техобслуживание, капремонт, холодная вода, канализация, вывоз мусора, обслуживание лифта, убора и освещение подъезда, газ, электричество (здесь подробнее). Коммуналка в Беларуси каждый год поднимается не более чем на половину базовой величины, в 2026-м — на 22,5 рубля.
На официальном телеграм-канале Гомельского горисполкома опубликована информация о повышении тарифов. В частности, тариф на тепловую энергию увеличится на 7,3%, составив 29,2224 рублей за 1 гигакалорию. Для среднестатистической семьи это означает увеличение ежемесячного платежа примерно на 3,12 рубля. Из этой суммы 2,6 рубля придется на отопление, а 0,53 рубля — на горячее водоснабжение.
Кроме того, с 1 июня в сторону увеличения скорректирован тарифа на электроэнергию, используемую для нужд отопления. Стоимость также возрастет на 7,3%, достигнув 0,0487 рубля за 1 киловатт/час.
«Если в мае вы оплачивали около 45,4 бел. руб. за 1000 кВт/ч, то в июне эта сумма увеличится до 48,7 бел. руб.», — говорится в сообщении.
