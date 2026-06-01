Красноярец отсудил 260 тысяч рублей за неисправную газонокосилку

Житель Красноярска через суд добился возврата денег за газонокосилку, которая вышла из строя вскоре после покупки.

Житель Красноярска через суд добился возврата денег за газонокосилку, которая вышла из строя вскоре после покупки. В разрешении спора потребителю помогли специалисты краевого Управления Роспотребнадзора.

Весной 2025 года мужчина приобрел в интернет-магазине бензиновый райдер за 209 990 рублей. Внешне смотреть упаковку на пункте выдачи он смог, однако полноценно оценить работу газонокосилки.у красноярца не вышло — не позволили вес и габариты заказа.

Неисправность проявилась уже во время первого использования. Через 10 минут работы райдер начал издавать посторонние шумы, а еще спустя 5 минут расслоился ремень, после чего газонокосилка заглохла и перестала выполнять свои функции.

После обращения на горячую линию продавец предложил мужчине владельцу доставить технику в сервисный центр. Перед транспортировкой красноярец решил очистить оборудование согласно инструкции, однако обнаружил, что в комплекте отсутствует штуцер для подключения водяного шланга.

Специалисты ремонтировали газонокосилку целый месяц, но так и не установили штуцер для промывки. Забирать технику с недостатками мужчина отказался.

«Ситуация затянулась. Спустя 45 дней ожидания мужчина стал требовать вернуть деньги, но продавец отказал. Письменная претензия результата также не принесла. Тогда потребитель обратился в суд. К делу подключились специалисты Управления Роспотребнадзора и оказали необходимую помощь в судебной защите», — рассказали в ведомстве.

В судебном разбирательстве стороны заключили мировое соглашение. Договор купли-продажи был расторгнут, а компания ООО «ЛЕ МОНЛИД» обязалась выплатить покупателю 260 000 рублей. В эту сумму вошли стоимость техники, неустойка, компенсация морального вреда и другие расходы.

