Красноярец отсудил 260 тысяч рублей за неисправную газонокосилку

Житель Красноярска через суд добился возврата денег за газонокосилку, которая вышла из строя вскоре после покупки. В разрешении спора потребителю помогли специалисты краевого Управления Роспотребнадзора.
Весной 2025 года мужчина приобрел в интернет-магазине бензиновый райдер за 209 990 рублей. Внешне смотреть упаковку на пункте выдачи он смог, однако полноценно оценить работу газонокосилки.у красноярца не вышло — не позволили вес и габариты заказа.
Неисправность проявилась уже во время первого использования. Через 10 минут работы райдер начал издавать посторонние шумы, а еще спустя 5 минут расслоился ремень, после чего газонокосилка заглохла и перестала выполнять свои функции.
После обращения на горячую линию продавец предложил мужчине владельцу доставить технику в сервисный центр. Перед транспортировкой красноярец решил очистить оборудование согласно инструкции, однако обнаружил, что в комплекте отсутствует штуцер для подключения водяного шланга.
Специалисты ремонтировали газонокосилку целый месяц, но так и не установили штуцер для промывки. Забирать технику с недостатками мужчина отказался.
«Ситуация затянулась. Спустя 45 дней ожидания мужчина стал требовать вернуть деньги, но продавец отказал. Письменная претензия результата также не принесла. Тогда потребитель обратился в суд. К делу подключились специалисты Управления Роспотребнадзора и оказали необходимую помощь в судебной защите», — рассказали в ведомстве.
В судебном разбирательстве стороны заключили мировое соглашение. Договор купли-продажи был расторгнут, а компания ООО «ЛЕ МОНЛИД» обязалась выплатить покупателю 260 000 рублей. В эту сумму вошли стоимость техники, неустойка, компенсация морального вреда и другие расходы.
