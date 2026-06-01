Дорожники убрали с улиц Владивостока 16 брошенных машин

На минувшей неделе совместно с представителями районных административно-территориальных управлений на стоянку временного хранения перемещено 16 брошенных разукомплектованных машин.
Бесхозный транспорт вывезли с Жигура, 3, Тобольской, 8, Адмирала Кузнецова, 84, Черняховского, 9, Светланской, 12, Руднева, 8е, Шошина, 25а, Карьерной, 24, Ильичева, 11а, Борисенко, 42, Добровольского, 11, Калинина, 51а и 243 и Краева, 7.
«Брошенный транспорт — это не просто эстетическая проблема. Такие машины годами занимают дефицитные парковочные места, нарушают облик улиц и, что самое главное, несут реальную угрозу безопасности. В разбитых авто часто скапливается мусор, они могут стать источником пожара или местом обитания бездомных животных, а острые металлические детали травмоопасны для детей, играющих во дворах», — отметил начальник по демонтажу дорожной службы Михаил Стогов.
Как добавляют специалисты, для признания транспортного средства брошенным необходимо, чтобы оно подходило как минимум под два критерия: наличие плотных следов загрязнений на лобовом и боковых стеклах, растительность, отсутствие государственных регистрационных знаков, спущенные колеса, неисправность замков дверей и беспрепятственный доступ в салон, сквозная коррозия элементов кузова более 10 кв. см.
Сообщить о брошенных автомобилях, долгое время стоящих разукомплектованными во дворах домов и на других территориях, можно в городскую администрацию. Специалисты проведут проверку, составят акты и вынесут на рассмотрение специальной комиссии, отмечает пресс-служба мэрии.