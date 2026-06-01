Подрядчики приступили к ремонту дворов в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре подрядные организации начали благоустройство пяти дворов на средства федерального бюджета. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по программе «Благоустройство дальневосточных дворов» выделено 37,8 миллиона рублей.
По данным пресс-службы мэрии Комсомольска-на-Амуре, во дворах домов № 37 и 37/3 по улице Калинина сейчас устанавливают бордюрные камни и убирают зелёные насаждения, которые мешают работам.
У дома № 39 на той же улице подрядчики уже смонтировали новые бордюры и готовят основание для пешеходной зоны — на объект завозят грунт. Также ведётся планировка участка под детское и спортивное оборудование.
Активные работы идут у дома № 42 на проспекте Копылова: там демонтируют старый асфальт и разбирают бордюрные камни.
Во дворе дома № 8 на проспекте Мира убраны старые ограждения и зелёные насаждения, попавшие в зону благоустройства, а также расчищаются места под парковки. Стоит отметить, что фасад этого здания сейчас капитально ремонтируют — также на федеральные деньги.